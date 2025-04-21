Китай будет соответствующим образом реагировать на заключение определенными странами сделок с США в ущерб китайским интересам, заявил представитель министерства коммерции КНР.

«Следует особо отметить, что Китай решительно выступает против того, чтобы любая сторона заключала сделки в ущерб интересам Китая. Если это произойдет, Китай никогда с этим не смирится и будет в равной степени решительно принимать контрмеры», — говорится в сообщении.

Это заявление стало ответом на планы американской администрации использовать переговоры о тарифах с другими странами для давления на них с целью ограничения их отношений с Китаем.

«Идея состоит в том, чтобы добиться от торговых партнеров США обязательств по изоляции экономики Китая в обмен на снижение торговых и тарифных барьеров, введенных Белым домом», — сообщила ранее The Wall Street Journal.

Минкоммерции КНР заявило, что Китай способен защитить свои права и интересы, и предупредило, что как только международная торговля вернется к «закону джунглей», жертвами станут все страны.

Китай готов противостоять угрозам и отстаивать международную справедливость, добавили в ведомстве.