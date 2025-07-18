Пекин выступает против незаконных односторонних санкций и намерен защищать интересы своих компаний. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Китай всегда выступал против безосновательных односторонних санкций, принятых без одобрения со стороны ООН <…>. Китай призывает европейскую сторону перестать безосновательно наносить ущерб интересам китайских компаний и примет необходимые меры, чтобы решительно защитить законные права и интересы своих предприятий», — подчеркнул он.