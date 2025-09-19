США должны избегать односторонних мер по ограничению торговли. Об этом 19 сентября сообщал председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

«Соединенные Штаты должны избегать односторонних торговых ограничений, чтобы не повлиять на результаты, достигнутые обеими сторонами в ходе нескольких раундов совещаний», — приводит итоги разговора Центральное телевидение Китая (CCTV).

Китайское правительство уважает пожелания предприятий, которые соответствуют китайским законам и правилам, а также балансирует интересы, высказался Си Цзиньпин по поводу платформы TikTok.

Помимо этого, лидеры стран подчеркнули, что КНР и США должны помнить историю и сопутствовать стабильности во всем мире.