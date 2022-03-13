Американская электронная платежная система PayPal призвала россиян вывести остатки всех средств со счетов до субботы,18 марта, пишет TACC со ссылкой на компанию.

Кошельки пользователей будут заблокированы в связи с приостановкой услуг по отправке и получению платежей на территории России. Сейчас россияне имеют возможность вывести деньги с PayPal. Сделать это можно, следуя инструкции на сайте платежной системы.

Платежная система приостановила предоставление услуг в России еще 5 марта на фоне специальной военной операции на Украине. Глава компании Дэн Шульман отметил, что организация поддерживает международное сообщество, осуждающее происходящее на Украине.

По словам Шульмана, российские клиенты смогут снять средства со своих счетов в течение «определенного времени», при этом остатки распределят «в соответствии с законами и правилами».

В настоящее время сайт PayPal недоступен в России. 3 марта компания объявила о прекращении регистрации новых пользователей из России, а также о блокировке некоторых аккаунтов, принадлежащих физическим лицам и крупнейшим российским банкам (lenta. ru)