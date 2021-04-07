Патрушев обвинил США в создании биооружия на границе с Россией

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказал, что по предположению Совбеза РФ в подконтрольных США лабораториях у границ России и Китая разрабатывается биологическое оружие. Об этом он заявил в интервью газете »Коммерсантъ».

На вопрос журналиста о том, могут ли американцы разрабатывать биологическое оружие в таких лабораториях, Патрушев ответил утвердительно и добавил, что для этого предположения есть «веские основания».

Секретарь Совбеза добавил, что в мире, особенно у границ России и Китая, активно увеличивается количество новых биолабораторий, которые находятся под контролем США.

«Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии», — объяснил Патрушев.

По его словам, в прилегающих районах зафиксированы вспышки заболеваний, которые не характерны для этих регионов.