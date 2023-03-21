Казалось бы для Армении путь достижения мира с Азербайджаном должен быть очень простым. Еревану стоит только признать территориальную целостность Азербайджана и тем самым отказаться от территориальных претензий. Но власти Армении предпочитают играть в свою игру. С одной стороны, своими недвусмысленными заявлениями они показывают неготовность к конструктивному диалогу, а с другой –спешат обвинить России в потакании усилиям Азербайджана, справедливо требующему выполнения положений Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Подобное поведение армянского премьера Никола Пашиняна официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как «чудеса на виражах», а кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян открытым текстом высказала, кем же на самом деле считают официальные круги России нынешнего руководителя Армении.

«… он выродок и предатель армянского народа, что он продал и предал все армянские интересы, которые мог предать и продать, и продаст и предаст те, которые пока не смог, что он ненавидит Россию и обманывает Путина, что он цеэрушная подстилка без чести и совести, как все цеэрушные подстилки», — выразилась она в своем телеграмм-канале.

Поэтому Пашиняну пришлось, по своему обыкновению, вновь переобуваться в воздухе, раболепствуя перед Москвой. Если ранее он обвинял российских миротворцев в бездействии в ситуации, когда азербайджанские экоактивисты протестуют на Лачинской дороге, то сейчас он поблагодарил миротворческий контингент за усилия по «не превращению гуманитарного кризиса в гуманитарную катастрофу». Пашиняну стал вторить его единомышленник – спикер парламента Армении Ален Симонян.

Так, Симонян заявил о том, что Россия остается основным посредником на переговорах между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что обмен предложениями по мирному договору между Баку и Ереваном происходит при посредничестве различных игроков, в первую очередь России, которая остается основным посредником. «Основным актором продолжает оставаться Россия, но также есть инициативы со стороны США, они довольно активные. А также – со стороны Франции», — сказал Симонян журналистам.

Хотя еще месяц назад тот же Симонян выражал претензии России. По его мнению, «в Москве должны понимать ситуацию, и что у Армении есть свои интересы и безопасность, которую она должна обеспечивать вопреки геополитической ситуации, чьим-либо желаниям или ревности».

«Это они (власти России – ред.) были гарантом безопасности территориальной целостности Армении, тут находится российская военная база и наши договора были направлены на это. Где вы?! Почему не были более активными? Я уже говорил, если не можете, то должны сказать об этом, обсудим и найдем решения», — отмечал Симонян, акцентируя внимание на том, что у России нет ведущего места в посредничестве.

А сейчас он заливается соловьем о том, что Россия остается основным посредником на переговорах между Баку и Ереваном. Азербайджанской аудитории не привыкать к подобным выкрутасам и проявлениям лицемерия со стороны властей Армении. Заявления армянских чиновников очень часто противоречат друг другу, а слова расходятся с конкретными делами.

Не утихают и военные провокации против Азербайджана. В ходе очередной провокации 20 марта был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана, младший сержант Рамин Манафов. Не нужно быть семь пядей во лбу, чтобы понимать степень ответственности за развитие подобного сценария. Но власти Армении предпочитают наивно уповать на помощь Запада…