«Пашиняну остаётся одно: реально умереть» — российский эксперт

Весть о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заболел коронавирусом, вызвала недоумение и определенные вопросы среди российских экспертов и СМИ. Так, некоторые из них считают, что Никол Пашинян на самом деле не заболел, а просто на время берет передышку во внутриполитическом противостоянии политических сил в Армении.

И правда, слишком странный уход Пашиняна на самоизоляцию с самой модной болезнью современности больше смахивает на политический пиар, нежели на реальное заболевание. О том, что происходит в Армении, стоит ли верить информации о болезни коронавирусом премьер-министра Армении, рассказал в интервью # российский политолог Григорий Трофимчук.

— Часть российских экспертов и СМИ считают, что заражение Пашиняна короновирусом не имеет ничего общего с реальностью, и это часть его политического пиара. Насколько сильно упал рейтинг Пашиняна сейчас в Армении, что он пошел на такое?

— Раньше политики ради подъёма рейтинга, объявляли о покушении на них, а теперь модно говорить о «заболевании коронавирусом». Но премьер Армении сильно опоздал в этом плане. Ещё когда было объявлено о заболевании премьера Великобритании Бориса Джонсона, была какая-то интрига, что с ним случится в итоге. Но теперь её уже нет, никто из высших чиновников от вируса почему-то не умирает, не падает на пол прямо в зале заседаний. Поэтому теперь, чтобы не быть уличённым в пиаре и обмане, остаётся одно: реально умереть. В противном случае, и конкретно в случае Никола Пашиняна, его рейтинг упадёт ещё ниже. Надо быть сильно оторванным от реальности, чтобы пойти на такой шаг.

— Читая армянские СМИ можно понять, что ситуация внутри Армении напряжена. С чем связано такое напряженное внутриполитическое состояние?

— Армения уже два полных года находится под Николом Пашиняном. И хотя его фанатичные адепты по-прежнему радостно рекламируют работу премьера, основная масса населения поняла, что её жестоко обманули. Но как отомстить за такой масштабный обман, пока что не знает. К тому же людей не устраивает то внешнеполитическое напряжение, угрожающее войной, которое инициировал Пашинян своими заявлениями по Карабаху.

В этой обстановке, естественно, резко активизировались армянские СМИ, которые уже не оставят Пашиняна в покое. И у них имеются для этого все основания, так как на дворе не весна 2018-го, а лето 2020 года, когда Армения, казалось бы, должна купаться в практических результатах этого двухлетнего правления. По сути, этот демократ обманул свой народ, и народ этого уже не забудет, так как ставки и надежды на Пашиняна были слишком большими, запредельными.

Напряжение усиливается и по другим, чисто техническим причинам. Например, Никол Воваевич не в состоянии договориться с Москвой о снижении тарифов на газ, хотя теоретически, это вполне возможно. Просто сам Пашинян является для российской стороны слишком непредсказуемой фигурой, с которой сложно идти на контакт, и это, к сожалению, напрямую отражается на интересах огромного числа граждан.

— В этой связи также нужно сказать, что сейчас вокруг карабахского конфликта идут определенные процессы. Насколько эти процессы могут вылиться в реальное противостояние между странами?

— Вооружённое противостояние между Арменией и Азербайджаном возможно в любой момент. Ведь если, как я уже сказал, Пашинян обманывает население сказками о демократии уже два полных года, то точно так же Азербайджан пытаются обмануть с весны 2016-го, после которой до сих пор не сделано никаких практических шагов в карабахской проблеме. При том, что сам Баку очень ответственно относится к переговорному процессу, и до сих пор ещё ни разу не отказывался сесть за стол.

Более того, складывается ощущение, что Азербайджан намеренно провоцируют на войну. Даже при, так сказать, представителе карабахского клана Саргсяне такого не было, воинственность нового руководства Армении на порядок выше. Рано или поздно этот вызов может закончиться новой масштабной вспышкой на линии соприкосновения. Тем более, что нервы азербайджанского общества, как мы видим, явно не выдерживают открытого глумления над карабахскими договорённостями последней четверти века.