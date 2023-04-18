Мирное соглашение между Арменией Азербайджаном возможно в случае признания обеими странами территориальной целостности друг друга. Об этом во вторник в парламенте заявил армянский премьер Никол Пашинян.

«Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленностей и подводных камней признают территориальную целостность друг друга и договорятся о том, что в будущем не будут иметь территориальных претензий. Я подтверждаю, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав территорию Армянской ССР Республикой Армения», — отметил он. (ТАСС)