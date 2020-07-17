Пашинян выступил в Минске с очередным бредовым заявлением

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит альтернативы мирному разрешению конфликта на границе с Азербайджаном. Об этом глава правительства Армении заявил в пятницу в Минске на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, сообщает ТАСС.

«Силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона», — сказал Пашинян.

По его словам, «Азербайджан, игнорируя многочисленные призывы к прекращению вооруженных конфликтов в условиях пандемии, в том числе отраженное в совместном заявлении членов Высшего евразийского экономического совета от 14 апреля и заявлении генерального сектора ООН от 23 марта, предпринял военные действия в северо-восточном направлении границы Армении». «Вооруженные силы Армении не могли не отреагировать на эти провокационные действия Азербайджана», — сказал премьер Армении. «К несчастью, провокации сохраняются по сей день, способствуя сохранению напряженности и непредсказуемости ситуации», — добавил Пашинян.

Как говорится, наглости не занимать!