«Во время военного положения, объявленного в Армении в связи с 44-дневной войной в 2020 году, многочисленные уголовные дела, возбужденные за нарушение правил воинской службы, в том числе, иные воинские преступления, коснулись в общей сложности в 12 600 человек».

Как сообщает #, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал сегодня на очередном заседании следственной комиссии по расследованию условий 44-дневной войны в парламенте Армении.

«Уголовные дела были возбуждены в связи с уклонением граждан и военнослужащих от призыва по мобилизации, неповиновением приказу, дезертирством, самовольным оставлением воинской части, прекращением военной службы путем нанесения увечий, отказом от несения воинской обязанности и другими случаями», — отметил Пашинян.

«Я не могу сказать, сколько людей будут признаны виновными или невиновными по этим уголовным делам, в отношении кого будет прекращено уголовное дело, а чье дело будет направлено в суд», — добавил премьер-министр Армении.