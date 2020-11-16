Пашинян сообщил о сотнях пропавших без вести солдат ВС Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе, когда в результате военных действий Азербайджану отходят ряд территорий непризнанной республики. Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции, сообщает ТАСС.

«Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я», — отметил он.

Пашинян также сообщил, что несколько сотен солдат и офицеров армянских ВС пропали без вести в ходе военных действий в Нагорном Карабахе.

«С начала войны у нас есть несколько сотен пропавших без вести солдат. Думаю, что мы объявим день траура после того, как найдем наших людей», — отметил он.