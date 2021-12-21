Армения и Азербайджан планируют завершить строительство железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз в течение 2-3 лет, заявил, как сообщает «Спутник-Армения», премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в Грузию.

«Относительно железнодорожного сообщения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым уже есть принципиальная договоренность. Речь о восстановлении железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз. Мы надеемся завершить эту работу в течение 2-3 лет», — сказал Пашинян.

По его словам, для этого нужно работать над реализацией договоренностей.

Отметим, что он также заявил о возможности восстановления автомобильного сообщения.

«Хочу сообщить, что по итогам встреч 26 ноября в Сочи при посредничестве президента РФ Владимира Путина и 14 декабря в Брюсселе при посредничестве главы Совета ЕС Шарля Мишеля появилась возможность достижения договоренности с Азербайджаном относительно восстановления автосообщения», — сказал Пашинян.