Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану своего сына Ашота в обмен на всех армян, которые обвиняются в терроризме и находятся под следствием в Баку. Такое заявление он сделал, отвечая на слова бывшего президента республики Сержа Саргсяна, пишет «Sputnik Армения».

Политик делегировал полномочия вести переговоры по данному вопросу Саргсяну и экс-главе Армении Роберту Кочаряну.

«Говорю Президенту Алиеву официально — предлагаю сына в обмен на всех задержанных армян. Говорю официально. Сержик и Робик, как специалисты по купле-продаже людей, даю вам полномочия вести переговоры по этому вопросу», — сказал Пашинян.

Он отметил, что это заявление не было сделано на эмоциях. Глава кабмина также назвал Саргсяна сутенером. По его словам, оба вышеназванных политика смогут «заработать» на этой «купле-продаже» граждан «несколько тысяч долларов».

«Вашему корыту это будет как раз к месту», — подчеркнул Пашинян.

И. о. премьера добавил, что ждет от Саргсяна и Кочаряна официального ответа на предложение.