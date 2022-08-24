Cостоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Подтверждена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.

Стороны отметили роль российского миротворческого контингента в деле обеспечения стабильности в регионе.