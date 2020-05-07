Пашинян отказывается руководить третьесортной страной, но придется…

Судя по событиям последних дней, ситуация в Армении становится критической. К слову, внутриполитическая ситуация в стране не изменилась к лучшему еще с прихода к власти Никола Пашиняна. Оказавшийся на вершине властной пирамиды благодаря уличным протестам, Пашинян так и не смог выработать план выхода Армении из затяжного кризиса. Все его шаги показывали его недальновидность и авантюризм.

К тому же ответы Пашиняна на вопросы армянских депутатов внесли еще больше смятения и опасений по поводу будущего страны. Так, выступая на правительственном часе в парламенте, Пашинян заявил, что с 2018 года его позиция по урегулированию нагорно-карабахского конфликта ничуть не изменилась.

Комментируя, есть ли документы, предусматривающие поэтапное урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе взаимных уступок, Пашинян заявил, что ранее не раз высказывался по этому вопросу, и не видит необходимости повторяться. Напомним, что Пашинян заявил, что стороны не ведут никаких переговоров по конкретному документу, а лишь обсуждают отдельные элементы.

При этом Пашинян отметил, что у руководства Армении есть своя точка зрения, независимо от какой-либо другой. В свою очередь, МИД Азербайджана оперативно парировал армянскому премьеру. Руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева отметила, что этим заявлением Пашинян признается, что именно Армения препятствует урегулированию нагорно-карабахского конфликта и тем самым установлению мира и безопасности в регионе.

«Это заявление ясно показывает, кто отказывается от переговоров и от выполнения требований международной общественности, и в первую очередь, резолюций Совета безопасности ООН, таким образом, препятствуя урегулированию конфликта.

Руководство Армении должно понимать, что эти заявления не служат урегулированию конфликта путем переговоров, и, наконец, должно осознавать, что Азербайджан, основываясь на своей Конституции, нормах и принципах международного права, восстановит свою территориальную целостность в рамках признанных на международном уровне границ. А ответственность за любую напряженность, которая может возникнуть в рамках урегулирования конфликта, лежит на армянской стороне», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее министр обороны Азербайджана Закир Гасанов предупредил, что в последнее время с активизацией провокационных действий Армении резко увеличилась вероятность возобновления боевых действий. Вдобавок заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Магеррам Алиев и начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев посетили воинские части и подразделения пограничной дивизии на границе с Арменией в Газахском районе. Эти факты говорят сами за себя.

Азербайджанская сторона, видя уловки Пашиняна после заявления главы МИД России Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании нагорно-карабахского конфликта, демонстрирует готовность к возобновлению военных действий и восстановлению территориальной целостности в рамках международно- признанных границ.

На фоне заявлений Лаврова и Гасанова армянский премьер вместо конкретных и четких ответов рассуждает о том, что Армения «выстраивает совершенно новую внешнеполитическую концепцию, демонстрируя свою состоятельность».

По его словам, Армения больше не намерена мириться со статусом третьесортной страны, и будет позиционировать себя как государство, с чьим мнением должны считаться. Правда, Пашинян не поделился своими мыслями о том, каким же образом он не будет мириться со статусом третьесортной страны?

После витиеватых и пространных трелей Пашиняна на парламентском часе, распространилась информация о том, что состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Как сообщает сайт российского МИД, в ходе беседы стороны провели обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонних отношений, задачам взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией и дальнейшим шагам по продвижению нагорно-карабахского урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

С учетом последних заявлений Пашиняна нетрудно догадаться, с какой целью был сделан телефонный звонок Лаврова. Тем самым Кремль нарочито показал Пашиняну, что Армения обладает статусом третьесортной страны, а напускная бравада армянского премьера демонстрирует его внутренний страх.