Из-за санкций Соединенных Штатов Америки и требования Российской Федерации платить в юанях Индия постепенно отказывается от российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

Несмотря на то, что Россия до сих пор остается главным поставщиком нефти в Индию, сейчас в стране формируется тенденция к увеличению импорта из других стран.

В частности, поставки из Саудовской Аравии в этом месяце выросли на 22% по сравнению с январем. Так, крупнейший частный индийский НПЗ Reliance Industries Ltd. закупил самый большой объем саудовской нефти с мая 2020 года, согласно данным Kpler.