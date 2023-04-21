Армения переживает кризис безопасности.

Как сообщает #, об этом заявил в своем выступлении в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Критикуя оппозицию страны, Пашинян подчеркнул, что кризисная ситуация, связанная с безопасностью Армении, возникла не в 2020 году, а намного раньше.

Премьер-министр отметил, что это, в свою очередь, беспокоит граждан страны: «Нужно понять, о каком кризисе безопасности идет речь. Это – кризис архитектуры безопасности, созданной в период независимости. Он возник не в 2020 году (имеет в виду 44-дневную войну в Карабахе – ред.), а гораздо раньше».

Напомнив о теракте, совершенном в парламенте 27 октября 1999 года, Пашинян сказал, было проявлением глубинного и серьезнейшего кризиса.

Обращаясь к оппозиции, он отметил, что кризис возник не при нынешней власти: еще в 2011 году стратегический союзник Армении – Россия – заключила оружейный контракт с Азербайджаном на $3 млрд.

Помимо этого, Пашинян поинтересовался у оппозиции, сколько раз проводились военные сборы резервистов во времена нахождения ее представителей у власти.

Отсутствие подготовки, по словам премьер-министра Армении сказалось в 2020 году, когда выяснилось, что многие мобилизованные просто не умеют стрелять.