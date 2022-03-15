В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвали Комитет министров Совета Европы немедленно исключить Россию из состава организации, передает РИА «Новости».

«Если Российская Федерация не выполнит это требование, Ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой Российская Федерация перестанет быть членом Совета Европы», — говорится в сообщении.

Это решение поддержали 216 депутатов ассамблеи, трое — воздержались, ни один не высказался против.

В ПАСЕ осудили позицию России по ситуации на Украине и выразили «поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах». Кроме того, в ассамблее порекомендовали своему бюро приостановить отношения с белорусскими властями ввиду поддержки ими России.