Министр обороны Испании Маргарита Роблес не исключила, что королевство в будущем присоединится к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которого союзники по НАТО закупают вооружения для Украины из американских запасов.

«Думаю, что сейчас более 20 стран рассматривают эту возможность, и Испания всегда будет частью решения проблем», — отметила глава ведомства, чьи слова приводит агентство EFE. По версии министра, «если необходимо будет участвовать в этой инициативе, чтобы помочь Украине, то Украина — приоритет».

Программа PURL была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 17 сентября представитель альянса в Киеве Патрик Тернер сообщил, что поставки американского оружия Украине идут.