Испания профинансирует закупку американского вооружения для передачи его Украине. Об этом сообщила газета El País.

По ее информации, после некоторых сомнений Мадрид решил присоединиться к инициативе PURL, в рамках которой союзники по НАТО приобретают оружие для Киева из американских запасов. В соответствии с соглашением, подписанным в 2024 году, Испания уже поставляет Украине вооружение национального производства на €1 млрд в год.

Как отмечает издание, ЕС ищет способы продолжить оказание поддержки Киеву, который сталкивается с серьезными экономическими трудностями. Источники газеты уточняют, что сумма, которую должна будет платить Испания, еще не определена. Покупка американской военной техники со стороны Мадрида может поспособствовать ослаблению напряженности между королевством и США, возникшей на фоне разногласий относительно оборонных расходов в рамках НАТО.

15 октября министр обороны Испании Маргарита Роблес не исключала, что страна присоединится к PURL.