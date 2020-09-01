Партия ReAl прошла официальную госрегистрацию

Министерство юстиции официально зарегистрировало партию «Республиканская альтернатива» (ReAl).  Сегодня свидетельство о регистрации было вручено председателю партии Ильгару Мамедову замминистром  юстиции Тогрулом Мусаевым.

Он сообщил, что решение о регистрации было принято накануне на заседании коллегии ведомства, говорится в сообщении,  опубликованном на странице партии ReAl в facebook.

В ходе встречи Мамедов позитивно оценил изменение политики государства по регистрации партии, что создает почву для реальных политических перемен в стране.

Мамедов также напомнил, что в ходе продолжающегося диалога с властью ReAl неоднократно поднимала вопрос  об улучшении условий деятельности для НПО.

Он выразил надежду, что состоявшаяся на днях встреча  помощника президента, завотделом администрации главы государства по внешним связям Хикмета Гаджиева с руководителями НПО откроет путь в данном направлении.

Мамедов также отметил важность в полной мере исполнения решений ЕСПЧ и роль, которую в данном вопросе может  сыграть Судебно-Правовой совет.

В апреле этого года Пленум Верховного суда Азербайджана во исполнение решений ЕСПЧ полностью оправдал Мамедова и назначил ему денежную компенсацию. (Turan)

| 2020-09-01T17:39:31+04:00 1 сентября 2020, 19:36|

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