Партия ReAl прошла официальную госрегистрацию

Министерство юстиции официально зарегистрировало партию «Республиканская альтернатива» (ReAl). Сегодня свидетельство о регистрации было вручено председателю партии Ильгару Мамедову замминистром юстиции Тогрулом Мусаевым.

Он сообщил, что решение о регистрации было принято накануне на заседании коллегии ведомства, говорится в сообщении, опубликованном на странице партии ReAl в facebook.

В ходе встречи Мамедов позитивно оценил изменение политики государства по регистрации партии, что создает почву для реальных политических перемен в стране.

Мамедов также напомнил, что в ходе продолжающегося диалога с властью ReAl неоднократно поднимала вопрос об улучшении условий деятельности для НПО.

Он выразил надежду, что состоявшаяся на днях встреча помощника президента, завотделом администрации главы государства по внешним связям Хикмета Гаджиева с руководителями НПО откроет путь в данном направлении.

Мамедов также отметил важность в полной мере исполнения решений ЕСПЧ и роль, которую в данном вопросе может сыграть Судебно-Правовой совет.

В апреле этого года Пленум Верховного суда Азербайджана во исполнение решений ЕСПЧ полностью оправдал Мамедова и назначил ему денежную компенсацию. (Turan)