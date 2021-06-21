Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» не добрала на внеочередных парламентских выборах 0,08%, чтобы единолично формировать правительство, получив 53,92%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки всех 2008 участков.

По данным ЦИК, второй показатель у блока экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» — 21,04%.

Далее следуют блок экс-президента Сержа Саргсяна «Честь имею» (5,23% голосов) и партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» (3,96%). Партия «Республика» набрала 3,04% голосов, у остальных политических сил менее 2%. Избирательный порог для партий — 5%, для блоков — 7%.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков. По данным ЦИК на 19:00 мск воскресенья, явка составила 49,4%.