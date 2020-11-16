Парламент Турции рассмотрит вопрос отправки военных в Азербайджан

Турецкий парламент рассмотрит вопрос отправки военных в Азербайджан, пишет агентство Anadolu.

Проект Указа за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана представлен в понедельник на утверждение парламента.

Турецкие военные будут задействованы с целью мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках Совместного турецко-российского наблюдательного центра.

В тексте Указа привлекается внимание к условиям совместного заявления по Нагорному Карабаху, а также требованию официального Баку по формированию Совместного центра Турции и РФ по мониторингу за режимом прекращения огня.

«Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции», — говорится в тексте документа.

| 2020-11-16T13:09:43+04:00 16 ноября 2020, 13:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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