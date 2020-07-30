Парламент Турции принял новый закон, регулирующий социальные сети

Парламент Турции 29 июля принял закон, регулирующий социальные сети, который, по словам критиков, усилит цензуру и поможет властям подавить инакомыслие.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана, обладающая большинством в парламенте, вместе со своим союзником Партией националистического движения (ПНД), поддержали законопроект.

Согласно закону, принятому в парламенте, иностранные сайты социальных сетей, которые ежедневно посещают более 1 млн человек в Турции, должны назначить турецких представителей для решения проблем властей в отношении контента и удаления неугодного материала в указанные сроки.

В соответствии с законом, если представителем будет гражданское лицо, а не юридическое, оно должно быть гражданином Турции.

У провайдеров социальных сетей будет 48 часов, чтобы отреагировать на требования об удалении контента, который считается «оскорбительным».

Они также обязаны принять необходимые меры для хранения данных о турецких пользователях внутри страны и представлять отчеты, включая статистику, в Управление информационных и коммуникационных технологий Турции (BTK) каждые шесть месяцев.

В рамках новых правил платформы могут столкнуться со штрафами, запретом на рекламу или сокращением трафика до 90%, что фактически является блокировкой доступа.

Закон вступит в силу 1 октября. (МК-Турция )