Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) в пятницу принял поправки в Закон о населении и планировании рождаемости и законодательно разрешил китайским семьям заводить до троих детей. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

По его данным, новая редакция закона указывает, что государство будет пропагандировать среди населения вступление в брак и рождение детей в молодом возрасте. Кроме того, власти страны обязуются ввести финансовые, налоговые, страховые, образовательные и жилищные льготы для молодых семей с детьми и снизить расходы родителей на рождение и воспитание молодого поколения, а также образовательные услуги.

Государство также будет поощрять местные власти и работодателей за предоставление дополнительного отпуска сотрудникам, которые воспитывают малолетних детей.