Палата представителей США, которую возглавляют республиканцы, приняла поправку о снижении зарплаты министра обороны Ллойда Остина до 1 доллара в месяц, пишет The New York Times в среду, 27 сентября.

Автором инициативы выступила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая заявила, что ее претензии к главе Пентагона связаны, например, с «ужасающим выводом войск из Афганистана» и с обязательной вакцинацией военнослужащих от коронавируса.

Поправка была принята по так называемому «правилу Холмана», позволяющему конгрессменам снижать зарплату конкретным федеральным служащим. Документ обсуждался в рамках ежегодного законопроекта о расходах на оборону, окончательное принятие которого запланировано на 28 сентября. При этом сама Марджори Тейлор Грин заявила, что будет голосовать против этого законопроекта из-за включенных в него расходов на помощь Украине.

Как отмечает NYT, маловероятно, что зарплата Остина и правда будет в итоге снижена до 1 доллара, поскольку законопроект о военных расходах «почти наверняка» не пройдет голосование в Сенате, где, как ожидается, он столкнется с двухпартийной оппозицией.

Если Конгресс до конца сентября не согласует проект бюджета, наступит шатдаун — приостановка деятельности правительства, напоминает NYT. (DW)