Парламент Каталонии призвал к отречению от престола короля Испании

Парламент Каталонии утвердил выводы комиссии по расследованию применения 155-й статьи конституции Испании, которая ограничивала самоуправление региона в разгар сепаратистского кризиса 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

По его информации, региональная палата сочла меры Мадрида «институциональным государственным переворотом». Кроме того, парламент автономной области одобрил призыв к отречению от престола короля Испании Филиппа VI. В поддержку этой инициативы высказались политические силы, которые выступают за независимость Каталонии. Палата также заявила о порицании позиции премьер-министра Педро Санчеса в момент каталонского кризиса.

Комиссия по расследованию применения 155-й статьи была создана в 2018 году. Что касается монарха, сторонники выхода из состава Испании вновь обратили внимание на речь главы государства, которую он произнес 3 октября 2017 года. Тогда Филипп VI заявил, что каталонские власти нарушили конституцию страны. Глава государства напомнил о твердой приверженности короны основному закону и единству Испании.

Меры Мадрида по ограничению самоуправления региона в 2017 году были задействованы после соответствующего одобрения Сената (верхняя палата парламента) страны. Власти королевства пошли на данный шаг после референдума о выходе Каталонии из состава Испании и провозглашения парламентом автономии независимости.

155-я статья позволила отстранить от должностей членов регионального правительства, объявить о проведении новых выборов в Каталонии и ввести прямое управление Мадрида в регионе. После волеизъявления в конце 2017 года и формирования нового кабмина в автономии действие статьи было отменено.