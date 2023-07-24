Кнессет (парламент Израиля) в понедельник проголосовал за принятие вызывающей споры поправки по судебной реформе, пишет газета Times of Israel.

«Несмотря на массовое недовольство после неудачных компромиссных переговоров, Кнессет одобрил закон», — пишет издание.

По его данным, 64 законодателя проголосовали за принятие поправки. При этом депутаты от оппозиции в знак протеста бойкотировали финальное голосование. В Кнессете всего 120 депутатов.

Газета уточняет, что принятый закон предусматривает запрет судам проверять обоснованность решений правительства и министров.