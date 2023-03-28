Национальное собрание Франции признало Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

«Признание парламентом Франции Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа важно и знаково. Благодарны за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений тоталитарной России – прошлых и сегодняшних. В установление правды и справедливости, а следовательно, и ответственности. Спасибо, Франция » — написал президент Украины Владимир Зеленский в микроблоге Twitter.

Как известно, руководство Украины призывает парламенты всех стран признать Голодомор сталинского режима в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа. Тогда, по подсчетам ученых, погибли от 4 до 10 млн украинцев.