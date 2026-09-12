Американская певица Леди Гага впервые стала матерью. Об этом сообщает Page Six.

По данным издания, у поп-звезды и ее жениха, предпринимателя Майкла Полански, недавно родился первый совместный ребенок. Пол, имя и дата рождения малыша пока не раскрываются.

Пару с новорожденным уже запечатлели папарацци в Северной Калифорнии. На опубликованных изданием фотографиях видно, как Леди Гага держит ребенка в слинге и придерживает его одной рукой.

До этого Daily Mail со ссылкой на близкий к паре источник писала, что певица могла тайно выйти замуж за Полански. По словам инсайдера, никто из знакомых не видел ее и ничего о ней не слышал больше месяца. Собеседник издания предположил, что она сбежала с Полански и проводит медовый месяц. Другой источник добавил, что Гага всегда хотела завести большую семью после сорока лет.

Леди Гага и Майкл Полански обручились в 2024 году. В октябре того же года в интервью Джимми Киммелу она говорила, что хочет просто расписаться с возлюбленным и заказать китайскую еду. Певица шутила, что, зная ее, свадьба будет похожа на цирк с единорогами. В марте 2026 года Гага пообещала в радио-шоу Бруно Марса, что свадьба с Полански состоится скоро.