Заявление Владимира Путина о том, что украинские войска должны покинуть территории, которые Россия считает частью своих требований, демонстрирует ключевую проблему нынешней дипломатии: Москва по-прежнему предлагает обсуждать не прекращение агрессии, а условия фактической капитуляции Украины. Формула «либо войска уйдут, либо война продолжится» превращает переговоры в ультиматум, где ответственность за дальнейшее кровопролитие пытаются переложить на страну, защищающуюся от вторжения.

Особенно цинично звучит требование освободить территории, которые юридически остаются украинскими и признаны таковыми международным сообществом. Россия пытается представить захваченные районы как предмет собственного суверенитета, хотя сам факт военной оккупации не создаёт законного права на землю. Международное право не допускает аннексии территорий, захваченных силой, а изменение границ под угрозой оружия подрывает всю систему европейской безопасности.

Подобная риторика является продолжением российской стратегии, в которой военные захваты сначала объявляются «новой реальностью», а затем предлагаются миру как исходная точка для переговоров. Москва стремится добиться, чтобы Украина сама отказалась от контроля над своими регионами и тем самым легитимировала последствия российской агрессии. При этом требование не ограничивается прекращением огня: речь идёт о политическом признании территориальных потерь и ограничении способности Украины защищать себя в будущем.

Показательно, что Кремль связывает окончание войны не с прекращением ударов, выводом войск или международными гарантиями безопасности, а с выполнением украинской стороной односторонних условий. В подобных обстоятельствах переговоры перестают быть поиском компромисса и превращаются в инструмент давления. Военная угроза используется как способ навязать Киеву решения, на которые он не согласился бы в условиях свободного политического выбора.

В то же время российская позиция рассчитана не только на украинское руководство. Она адресована западным обществам, где растёт усталость от войны, расходов на поддержку Украины и риска дальнейшей эскалации. Кремль пытается сформировать впечатление, будто конфликт можно быстро завершить, если Киев просто согласится на территориальные уступки. Но такая логика игнорирует главный вопрос: что помешает России использовать передышку для подготовки нового наступления?

Опыт предыдущих договорённостей показывает, что прекращение огня без механизмов контроля и гарантий безопасности может стать не окончанием конфликта, а паузой перед его новым этапом. Если агрессор получает захваченные территории как награду за применение силы, это создаёт опасный прецедент. Другие государства могут прийти к выводу, что военное давление действительно позволяет пересматривать границы и добиваться уступок от соседей.

Для Украины принятие подобных условий означало бы не только потерю территорий, но и серьёзное ослабление государственного суверенитета. Отвод войск с собственной территории без полноценного мирного соглашения, международных гарантий и понятного режима безопасности оставил бы население оккупированных районов без защиты. Кроме того, такая уступка могла бы создать новую линию фронта, которую Россия в любой момент использовала бы для дальнейшего давления.

Для Европы последствия также были бы масштабными. Навязанное соглашение, закрепляющее захват украинских земель, увеличило бы нестабильность на восточной границе НАТО, усилило бы поток беженцев и вынудило европейские страны тратить ещё больше средств на оборону. Вместо снижения угрозы возникла бы новая система постоянного шантажа, в которой безопасность соседей России зависела бы от готовности Кремля соблюдать собственные обещания.

На этом фоне дипломатическая задача западных стран заключается не в том, чтобы заставить Украину принять капитуляционные условия, а в том, чтобы создать условия для действительно содержательных переговоров. Это означает сохранение военной, финансовой и политической поддержки Киева, усиление санкционного давления на Россию и разработку механизмов, которые сделают нарушение будущего соглашения слишком дорогостоящим. Мир должен быть основан не на принуждении жертвы, а на прекращении агрессии и гарантиях того, что война не возобновится.

Заявление Путина в очередной раз показывает: главная преграда для устойчивого мира заключается не в отсутствии формул, а в несовместимости подходов. Украина требует прекращения войны и восстановления своих прав, тогда как Кремль стремится превратить результаты вторжения в юридически признанный политический факт. Пока Москва рассматривает переговоры как продолжение войны другими средствами, любые дипломатические инициативы будут оставаться уязвимыми для шантажа. Поэтому вопрос заключается не только в том, когда завершатся боевые действия, но и в том, будет ли будущий мир способен защитить суверенитет Украины от повторения агрессии.

Агиль Гахраманов