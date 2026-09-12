США попросили коммерческие суда проходить через Ормузский пролив только в определённые часы, когда американские военные могут обеспечить им воздушную защиту.

С мая Вашингтон обеспечивает воздушное прикрытие судам, следующим вдоль побережья Омана по южной стороне пролива. Ранее американский центр военно-морской координации (NCAGS) предоставлял судовладельцам координаты маршрута и разрешал проход в течение продолжительных ночных периодов, когда над ними могли находиться американские военные самолёты.

В начале сентября правила изменились: время прохода сократили до двух конкретных интервалов в сутки. Судам рекомендуют начинать движение в установленное время. «Транзит в период темноты не доказал, что является наиболее безопасным временем суток», – говорится в одном из сообщений NCAGS, которое цитирует Financial Times (FT).

По оценке аналитиков, переход к фиксированным временным окнам может позволить США эффективнее использовать ресурсы. Эксплуатация современного американского военного самолёта может обходиться в 25–75 тысяч долларов за час полёта.

По данным FT, с начала нынешнего конфликта 28 февраля в Ормузском проливе были атакованы более 70 коммерческих судов.

Изменение режима прохода происходит на фоне попыток США и Ирана установить собственные правила судоходства в проливе. Ранее в сентябре представитель Корпуса стражей исламской революции объявил о создании Ираном запретной для судоходства зоны к востоку от пролива.

9 сентября иранские военные заявили об ударах по восьми американским танкерам в районе Ормузского пролива, назвав их ответом на атаки США на иранские суда. (svoboda.org)