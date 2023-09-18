Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время визита в Россию получил в подарок картины художника, который в 1950-х годах писал зарисовки из жизни Пхеньяна. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подарок очень хороший был. У нас был художник очень неплохой. Он не очень известный, но в 1950-е годы работал, писал картины в Пхеньяне. Эти картины были тоже товарищу Ким Чен Ыну подарены. Оригиналы», — рассказал посол.

Он отметил, что на изображениях был Пхеньян 1950-х годов и портреты тех лет.