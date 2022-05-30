Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила в ходе своего визита на Украину, что Париж усилит поставки вооружений Киеву.

«Наша военная поддержка (Киеву — ред.) продолжится и будет усилена», — сказала Колонна на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве, говоря о поставках Парижем вооружений Киеву.

В апреле французский президент Эммануэль Макрон сообщал, что Франция начала поставлять Киеву артиллерийские установки Сesar.

С начала российской военной операции Франция уже предоставила Украине гуманитарную помощь на 100 миллионов евро, 615 тонн медицинского и гуманитарного оборудования, а также военное снаряжение и вооружение на сумму более 100 миллионов евро.