Парень из Самуха, спасавший советских людей: 100 лет со дня рождения Джебраила Аллахвердиева

Азербайджан – земля героев. Сегодня наши доблестные и отважные воины приближают нас к долгожданной победе над армянскими оккупантами, возвращают исконно азербайджанские земли в родную гавань.

Но не забываем мы и о тех славных сыновьях Азербайджана, которые мужественно сражались во времена Великой отечественной войны, совершали подвиги, рисковали жизнью во имя общей победы.

Одному из таких героев — Джебраилу Аллахвердиеву сегодня исполнилось бы 100 лет.

«Устанавливал рекорды, не раз смотрел смерти в лицо, встречался с врагом в открытом бою и никогда не терял присутствия духа. Делал все, чтобы обезопасить жизнь советских людей», — писали об отважном азербайджанце в советских книгах.

Аллахвердиев ушел на войну добровольцем, дошел до Берлина, оставив на стене рейхстага надпись «Самух — 45». Будучи сапером, обезвредил более трех тысяч мин врага. После войны стал военным комиссаром Зангилана, а затем принимал активное участие в послевоенном строительстве в городе Мингячевир.

«Я знаю точно, будь жив мой отец, и конечно, если бы он был молодым, он обязательно был бы сейчас на фронте нашей великой отечественной войны, которая идет в Карабахе. Внук моего отца сейчас на фронте, защищает свою Родину. Эта война станет славной страницей в истории Азербайджана», — заявил в интервью # сын Джебраила Аллахвердиева, экономист, ныне пенсионер, Рафаэль Аллахвердиев.

— В отличии от жителей Мингечевира, молодые бакинцы мало что знают о вашем героическом отце. Поделитесь своими воспоминаниями о нем…

— Каждый человек гордится своим отцом. Для меня отец был героем. Он действительно был героем. Прошел Великую отечественную войну, как говорится, от звонка до звонка. На войну ушел добровольцем. Его, парня из маленькой деревни Самухского района отправили на учебу в танковое училище в Гори (Грузия), а затем – в Украину, в город Харцызск, где формировалась единственная в советской армии комсомольско — штурмовая бригада. Большая часть контингента этой бригады действительно состояла из комсомольцев, которым на тот момент было 14-15 лет. Это были вчерашние мальчишки из детских домов с оккупированных территорий Украины, и дети, у которых, в первые дни войны погибли родители. Эти подростки наотрез отказались эвакуироваться в тыл, рвались в бой. Из этих молодых храбрецов и была сформирована данная бригада.

У бригады сложился славный боевой путь. За оборону Смоленска бригаде присвоили почетное звание Смоленской. К концу войны знамя бригады украшали ордена Суворова и Кутузова. Соединение стало называться 1-ой штурмовой инженерно-сапёрной Смоленской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова комсомольской бригадой.

Мой отец – простой паренек из Азербайджана, который толком не знал русского языка, ушел добровольцем, совершал подвиги, стал кавалером четырех боевых орденов и пяти медалей. Он был командиром отделения саперов разведчиков, и лично обезвредил свыше 3000 мин. Начинал службу младшим сержантом, а концу войны был старшим лейтенантом. Был дважды ранен, оставил как все победители, свой «автограф» на стене рейхстага «САМУХ – 45».

— Как сложилась жизнь Джебраила Аллахвердиева после войны?

— После войны отец служил в армии командиром роты в Гяндже и Тбилиси. В 1965 году его, как ветерана войны, перевели на работу в военный комиссариат в Зангилане. В 1961 году по решению руководства СССР всех желающих уволится в запас военнослужащих «отпустили» на гражданку.

Так как по закону уволившиеся военнослужащие имели право на жилье, отец по своему желанию получил квартиру в городе Мингечевир. По специальности он был военный инженер и устроился на работу в строительное управление СУ-33 Мингечевира, где проработал до конца своей жизни, 22 года.

Как строитель в Мингечевире оставил о себе светлую память, построив несколько заводов, больничный комплекс, школы, клубы. Его очень уважали в коллективе, так как он был добрым, справедливым человеком. Он вместе с моей матерью вырастил пятерых детей, всем детям дал высшее образование.

— Память об отважном азербайджанском герое высоко чтят и в Украине. Доводилось ли вам общаться с сослуживцами отца?

— В 1969 году в Мингечевир по приглашению моего отца приехали его однополчане. Они гостили у нас несколько дней. Было очень интересно слушать их воспоминания о войне. Для меня очень трепетно было услышать от них признание, что они, будучи юными мальчишками, остались в живых благодаря моему отцу.

Многие из однополчан отца состоялись в жизни. Солдат его отделения Иванчиков был 3-м секретарем Запорожского областного комитета Украинской ССР.

— Как сын героя, что вы ощущаете сейчас, когда азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим проводит успешную контрнаступательную операцию по освобождению азербайджанской земли от оккупационного режима Армении?

— Я как сын ветерана той войны горжусь нашим президентом, Верховным главнокомандующим нашей славной армии. Каждый день, внимательно слушая выступления, интервью и заявления нашего президента, мы гордимся им, восхищаемся его четкими выступлениями, ответами на провокационные вопросы не очень–то дружелюбно настроенных журналистов зарубежных масс-медиа. Я думаю, что на информационном фронте тоже идет настоящая война, и наш президент каждый раз своими интервью выходит победителем из этих ситуаций! Сегодня весь народ гордится своим президентом. Каждое его выступление настраивает и вдохновляет всех нас на победу.

Все внуки моего отца готовы по приказу нашего Верховного главнокомандующего идти на фронт, как и весь азербайджанский народ!

Все участники этой войны своими подвигами уже внесли свои имена в историю Азербайджана. С нетерпением ждем того дня, когда последний армянский солдат либо уберется с нашей священной земли, либо будет уничтожен.