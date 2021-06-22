Сегодня исполняется 80 лет с того самого страшного дня, когда началась, говоря словами советских историографов, Великая Отечественная война. Именно 22 июня 1941 года произошло вторжение на советскую территорию войск гитлеровской Германии и её европейских союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии).

Война эта закончилась 8 мая 1945 года, капитуляцией Германии. От фашизма были освобождены страны Центральной и Восточной Европы. Цена этой победы — огромная. Так, в 2015 году Министерство обороны РФ объявило следующие данные: безвозвратные военные потери — около 12 000 000 человек, общие людские потери страны (СССР) — военнослужащих и гражданского населения — 26 600 000 человек. Правда, ряд ученых и историков называют куда большие цифры, вплоть до 40 миллионов человек.

Велики были людские и иные потери Германии. Она в итоге была разделена на ФРГ и ГДР. Воссоединение Германии состоялось лишь в 1990 году. При этом, нынешний авторитет в мире ФРГ и РФ, которая считает себя правопреемницей СССР, невозможно сравнивать. И дело не только в невероятной разнице в экономических показателях, в потенциале и возможностях Германии и России. В первую очередь дело в том, что за все эти 80 лет ФРГ ни разу не вторгалась на территорию других государств. А Россия? Она «наследила» везде, где только можно. Именно ее обвиняют в неурегулированности приднестровского конфликта. Именно российские войска вторглись на территорию Грузии в августе 2008 года. Россия признала «независимость» Южной Осетии и Абхазии, по сути поддержав сепаратизм.

А потом, произошло и вовсе нечто, не поддающееся логическому объяснению. Россия пошла войной против Украины. Она вторглась в Крым силами своих «зеленых человечков». Она аннексировала полуостров. А далее, при активной поддержке российских войск, была развязана война на Донбассе. Число украинцев, погибших в результате навязанной им Россией войны, исчисляется тысячами. И этот скорбный список продолжает пополняется.

Ни Молдова, ни Грузия, ни Украина, с момента обретения своей независимости не видели ничего подобного по отношению к себе со стороны ФРГ. При этом, Германия сделала очень многое в плане укрепления и развития экономических и иных отношений с этими странами. Но есть и еще одно обстоятельство, благодаря которому отношение к ФРГ ныне гораздо лучше, чем к России. Речь идет о готовности к покаянию. ФРГ признает свою непреходящую ответственность за преступления, связанные с нападением нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем видеоподкасте, обнародованном в субботу, 19 июня. Обращение приурочено к 80-летию с момента вторжения в СССР.

«Для нас, немцев, это — повод для стыда», — отметила глава германского правительства. Миллионы людей погибли, особенно — на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии, указала она. Нельзя забывать, что «мы — в долгу перед миллионами жертв и их потомками», — добавила канцлер.

Ни один президент России никогда не признавал вины за оккупацию республик бывшего СССР, за уничтожение демократических государств под прикрытием установления советской власти. При этом, мы нередко слышали от руководителей РФ заявления об исключительной роли России в победе в ВОВ. Достаточно вспомнить заявление Владимира Путина, на тот момент премьер-министра России, сделанное в 2010 году. Он тогда сказал, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза. «Теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, потому что мы страна победителей», — заявил он, отвечая на вопрос одного из россиян.

По словам Путина, статистика времен Второй мировой войны свидетельствует, что наибольшие потери понесла именно РСФСР — более 70%. «Это означает, что война выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах», — сказал он.

Получается, что и фактор бакинской нефти, как одного из важнейших составляющих победы в той войне, напрочь игнорируется. Да и в целом, в РФ давно уже ведется кампания по присвоению себе лавров едва ли не единоличного победителя в ВОВ. Попутно, активно вводятся запреты на тему исследования вины СССР в том, что гитлеровская Германия развязала Вторую мировую войну. В частности, в России вскоре будет категорически запрещено то, что власти сочтут отрицанием роли СССР в победе над нацистской Германией и «гуманитарной миссии» советской армии при освобождении стран Европы в годы Второй мировой войны. Ответственность за это наступит после того, как вступит в силу принятый накануне Госдумой в третьем и окончательном чтении соответствующий документ. Причем степень суровости и принципы наказания за нарушение закона еще не известны. Эти меры пока разрабатываются совместно с правительством. Законопроект был подготовлен по инициативе президента РФ Владимира Путина представителями фракции «Единая Россия». Как явствует в пояснительной записке, цель поправок – «поставить заслон явным оскорблениям в адрес дедов и прадедов и омерзительным спекуляциям на Победе».

Документ также запрещает отождествлять цели, решения и действия руководителей и военных СССР с целями и действиями вождей нацистской партии и Вермахта. И это при том, что всему миру известен пресловутый пакт Молотова-Риббентропа, подписанный в августе 1939 года. В секретной части которого имелся протокол о разграничении между сторонами сфер интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства». Протокол предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных «областей, входящих в состав Польского государства» и Бессарабии в сферу интересов СССР. Литва и западная часть Польши были отнесены в сферу интересов Германии.

По сути, СССР и гитлеровская Германия были союзниками, они делили Европу по своему усмотрению. Но все это теперь пытаются отрицать в России. И именно отрицание очевидного, неготовность признать свою вину за, мягко скажем, чудовищные ошибки прошлого, и отличают Россию от современной ФРГ. И отношение к ним, естественно, соответствующее.