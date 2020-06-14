Парадный расчет Азербайджанской Армии отправился в Москву

Парадный расчет в составе 75 военнослужащих Азербайджанской Армии отправился сегодня в Москву для участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня.

Как сообщает сайт Минобороны Азербайджана, завершившиеся в Баку подготовительные тренировки азербайджанские военнослужащие продолжат в Москве, наряду с парадными расчетами других стран.

Отметим, что на параде состоится торжественный марш наших военнослужащих с оружием, произведенным в нашей стране.