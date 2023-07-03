Папа Римский Франциск заявил, что возмущен инцидентом с сожжением Корана в Стокгольме. Об этом он сообщил в интервью эмиратской газете Al Ittihad.

«Я возмущен, я испытываю отвращение к подобным действиям. К любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим. Свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для оскорбления других», — сказал он.

Накануне страны — участницы Организации исламского сотрудничества призвали принять меры против повторных оскорблений символов ислама.

28 июня в центре Стокгольма иммигрант из Ирака сжег Коран во время молитвы в священный для мусульман праздник Курбан-байрам и получил два протокола. Как выяснилось, полиция разрешила эту акцию, хотя еще в феврале дважды отказывала ее организаторам. (Газета.Ру)