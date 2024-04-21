Правительство Израиля с возмущением отреагировало на сообщения ряда СМИ о возможных планах США ввести санкции в отношении батальона Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Нецах Йегуда». «Против вооруженных сил Израиля нельзя вводить санкции!» — написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети X в ночь на воскресенье, 21 апреля.

По словам Нетаньяху, в течение прошедших нескольких недель он выступал против введения санкций в отношении граждан Израиля, «в том числе в ходе разговоров с высокопоставленными американскими чиновниками». «Намерение наложить санкции на подразделение ЦАХАЛ, в то время как наши солдаты сражаются против монстра террора, является пиком абсурда и моральным дном», — заявил он.

Израильский премьер пообещал, что возглавляемое им правительство будет противодействовать введению санкций «всеми способами».

В свою очередь член военного кабинета Израиля Бени Ганц назвал планы Вашингтона ввести санкции против батальона «Нецах Йегуда» опасным прецедентом, который во время войны посылает ложный сигнал «нашим (США и Израиля) общим врагам». (DW)