США впервые введут санкции против подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), об этом в ближайшие дни объявит госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

В ограничительные списки попадет батальон «Нецах Иегуда» за нарушения прав человека на Западном Берегу реки Иордан — территории Палестины, занятой израильской армией, которые имели место до нападения палестинских боевиков на Израиль. Санкции не позволят батальону и его служащим получать какую-либо американскую военную помощь или проходить обучение у инструкторов из США.

Расследование проводилось также в отношении нескольких других подразделений армии и полиции. По словам собеседника издания, они не будут подвергнуты санкциям благодаря исправлению проблем.