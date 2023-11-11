Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что США введет новые санкции в отношении КНР, если Китай будет помогать Российской Федерации в связи с проведением специальной военной операции (СВО) в Украине. Соответствующее заявление она сделала по итогам встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, передает ТАСС.

По словам министра, во время переговоров с вице-премьером она отметила, что для Соединенных Штатов крайне важно, чтобы китайские компании не оказывали материальной поддержки оборонно-промышленному комплексу России, и что американская сторона «готова к введению дальнейших санкций». Она указала, что Вашингтон хотел бы, чтобы Пекин «пресек это».

«Мы видим свидетельства того, что китайские фирмы — я, конечно, не говорю, что с ведома китайского правительства, — но некоторые китайские частные компании могут содействовать поставке такого оборудования и материалов в Россию, а также некоторые финансовые учреждения, которые могут быть вовлечены в процесс оказания содействия этому потоку», — сказала Йеллен.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон получил от Пекина гарантии того, что Китай не будет поставлять России смертельное оружие для применения в Украине.