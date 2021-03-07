Папа Римский призвал уделять женщинам внимание и предоставлять возможности

Папа Римский Франциск накануне Международного женского дня призвал уважать и оберегать женщин. Об этом сообщает ТАСС.

Находясь с визитом в Ираке, он выступил с проповедью в городе Бахдида, который считается местным центром христианства.

«Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Женщин надо уважать и оберегать», — сказал Франциск.

Он призвал уделять женщинам внимание и предоставлять возможности. Также он упомянул о роли Богоматери, которая «защищает свыше».

| 2021-03-07T16:59:49+04:00 7 марта 2021, 18:11|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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