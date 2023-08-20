Папа римский Франциск в воскресенье призвал искать быстрое и мирное решение кризиса в Нигере.

«Я поддерживаю усилия мирового сообщества по поиску мирного решения. Его нужно найти как можно быстрее, так как в этом заинтересованы все», — сказал понтифик, обращаясь к верующим.

«С тревогой наблюдаю за тем, что происходит в Нигере (…). Призываю к миру и стабильности в Сахеле», — добавил папа Франциск, слова которого приводят европейские СМИ.

Его призыв прозвучал на фоне планов Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) провести военную операцию в Нигере, если кризис в этой стране не удастся урегулировать иными методами.