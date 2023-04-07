Папа Римский Франциск предложил установить на две недели перемирие в Украине с 9 апреля на время Пасхи у католиков и православных.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

«Следующая неделя — это неделя Пасхи католическая, а потом — неделя Пасхи православная. И только что Папа мне сообщил, что он в честь этого предлагает, чтобы в Украине прекратились все боевые действия на две недели — на католическую и православную пасхальные недели. То есть, чтобы с этого воскресенья и в течение двух недель вообще не было бы никаких наступлений, чтобы все прекратили друг в друга стрелять и было объявлено перемирие», — сказал Севастьянов.