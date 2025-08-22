Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели примет «очень важное решение», если урегулировать войну между Россией и Украиной не удастся. По его словам, варианты включают «массивные санкции, массивные тарифы, и то и другое — или ничего». Он уточнил, что оценит «чья это вина» и готовность сторон к встрече. «Я сказал им провести встречу. Через две недели буду знать, что делать», — сообщил глава государства.

Трамп также допустил приглашение Владимира Путина на чемпионат мира по футболу в США в 2026 году — «в зависимости от того, как будут развиваться события в Украине». Он при этом показал фотографию с Путиным со встречи на Аляске 15 августа и подчеркнул, что «это замечательное фото». В то же время президент США добавил, что ему «не нравится», что российская ракета накануне ударила по американскому заводу на Закарпатье.

Ранее Трамп несколько раз обозначал сроки для прекращения боевых действий. 14 июля он говорил о 50 днях, затем сократил период, мотивируя это разочарованием в действиях Путина. 29 июля прозвучал новый ультиматум: 10 дней и угроза 100-процентных пошлин против России и ее партнеров. Накануне дедлайна спецпосланник Стив Уиткофф прибыл в Москву. По данным Белого дома, Путин запросил личную встречу с Трампом. Она прошла 15 августа на Аляске, после чего обещанные меры введены не были — в Вашингтоне это объяснили необходимостью сохранить пространство для дипломатии.

18 августа, на переговорах с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, Трамп заявил, что видит шанс на урегулирование «за неделю или две». 21 августа он повторил, что в ближайшие две недели станет ясно, возможен ли прогресс, и предупредил: если Путин не прекратит войну, США «вероятно, придется изменить тактику». (moscowtimes.ru)