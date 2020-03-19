Пандемия вдохновляет: азербайджанские звезды посвящают песни коронавирусу — ВИДЕО

Талантливых творческих людей не напугает никакая эпидемия, и даже пандемия. В очередной раз это доказали популярные азербайджанские артисты, которые, невзирая на социальную изоляцию, отмену концертов и прочих массовых мероприятий в связи со вспышкой COVID – 19, продолжают думать о своих поклонниках и радовать их сюрпризами.

Известный певец Араз Гумбатлы, выступающий под сценическим псевдонимом ArazOzarA, покоривший зрителей и наставников проекта «Голос» во Франции, выложил в сеть новую песню и клип «Coronavirus».

Слова и музыку музыкант написал сам:

«Коронавирус испортил не только мои, но и планы всего человечества. Удивительно, как невидимая субстанция изменила наш мир в считанные дни. Я не мог не написать об этом. Все, что я слышал по ТВ, от друзей и читал в соцсетях – все было только о коронавирусе. Он буквально ворвался в нашу жизнь. Все это нашло свое отражение в песне. Родилась она совершенно внезапно, по дороге домой. Я остановился и в спешке включил диктофон, чтобы не забыть идею. Так что, пандемия пошла мне на пользу: я заперся дома и три дня работал над песней. Результат порадовал моих друзей и поклонников», — рассказал Араз в интервью корреспонденту #.

Послушать песню азербайджанского музыканта о Covid – 19 можно тут:

Свой ответ итальянцам, спасающимся от коронавируса музыкальными флешмобами, дал музыкант, участник популярной группы DədəBaba Орхан Мусаев. На днях он исполнил и выложил в сеть кавер на знаменитую композицию L’italiano Тото Кутуньо. Песня в импровизации Орхана получила название «КоронаИтальяно», а сам автор в песне представляет себя как «Тото Орхано». Веселый текст актуального трека поклонники DədəBaba оценили и оставили восторженные отзывы в комментариях.

«Слова к песне я написал вместе со своим другом Юрием Жестковым. Записав песню, мы попытались хоть как-то развеселить народ, который ждет конца света», — сказал Орхан Мусаев в интервью #.

Музыкант также признался, что DədəBaba всерьез подумывает о проведении первого в Азербайджане онлайн концерта.

«Думаю, что скоро это произойдет, в этом нет ничего сложного», — заявил музыкант.

Послушать песню Орхана Мусаева о коронавирусе можно тут: