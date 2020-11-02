Пандемия продолжает опустошать гостиницы, резко упали доходы отельеров

Туристический сектор, в частности гостиничный бизнес, стал своего рода «лидером» по степени негативного воздействия пандемии коронавируса. При этом прямой ущерб гостиничным объектам из-за отсутствия постояльцев можно отследить по данным официальной статистики, информирующей о серьезном падении спроса на услуги этих объектов.
Согласно отчету государственного комитета статистики, за январь-сентябрь этого года число ночевок в гостиницах Азербайджана составило 806 тыс. человек-ночь. Это на 70% меньше, чем за сопоставимый период минувшего года, когда мир еще не знал о приближающейся опасности над человечеством и мировой экономикой пандемии коронавируса COVID-19.
Специалисты отрасли утверждают, что из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 и отсутствия иностранных туристов многие объекты гостиничной инфраструктуры могут прекратить работу, а хуже всего придется субъектам малого гостиничного бизнеса, не имеющим финансового «жирка». Ведь эта сфера напрямую зависит от притока иностранных гостей и от проведения международных мероприятий. Эксперты говорят, что ситуация складывается критическая. На это указывает спад статистики ночевок, совершенных иностранными гражданами.
Число проведенных в гостиницах ночевок иностранцами за этот период составило 370,5 тыс. человек-ночь, что на 78,8% меньше, чем за три квартала прошлого года, информирует статистика. Кстати, удельный вес столичных гостиниц в «портфеле» ночевок составил 56%, причем на долю иностранцев приходится 76,6% ночевок в гостиницах главного города страны.
Анализируя статистику заполняемости отелей, не стоит забывать о размещении в них с марта на карантин граждан страны, прибывших из-за границы, командированных сотрудников различных ведомств, причастных к борьбе с коронавирусом. Иными словами, упомянутая статистика включает также граждан, размещенных на карантин. Известно также, что содержание в гостиницах взятых на карантин граждан оплачивается из государственного бюджета, однако данных о расходах в этом направлении не приводится.
В Госкомстате отмечают, что спад по всем показателям вызван пандемией коронавируса, оказавшей значительное негативное влияние на туристическую индустрию по всему миру. Такой расклад привел к рекордному снижению на 71,6% доходов местного гостиничного бизнеса — до 94,9 млн. манатов. В структуре доходов на продажу номеров приходится 58,9%, общественное питание – 29,6%, лечение и оздоровительные услуги – 2,9%.
О том, что пандемия COVID-19 привела к значительному падению оборотов отельеров, говорит уровень использования единовременной вместимости гостиниц до 7% и 10% по Баку. Для сравнения, за девять месяцев минувшего года упомянутый показатель был на уровне 23,6%.
Учитывая текущее состояние этой сферы, с марта этого года обсуждались механизмы поддержки отрасли. Что же касается различных предложений со стороны общественных организаций, туристических фирм и т.д., они рассматривались соответствующими структурами. Кроме того, на уровне высшего политического руководства страны было заявлено, что сектору туризма будет оказана поддержка, но это пока предмет текущих обсуждений.
Все направления индустрии туризма, включая размещение, организацию поездок и общественное питание, считаются сферами, которые особенно сильно пострадали от пандемии. Представленный здесь бизнес получил возможность воспользоваться всеми мерами содействия, включая программу финансовой поддержки микропредприятий, прямой финансовой поддержки фонда оплаты труда. Кроме того, юридические и физические лица получили налоговые послабления — освобождение от налога на имущество и земельного налога. В настоящее время также разрабатываются механизмы поддержки бизнеса после пандемии, а потому остается надеяться, что в перспективе все это поможет удержаться на плаву участникам рынка.