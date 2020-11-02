Пандемия продолжает опустошать гостиницы, резко упали доходы отельеров

Туристический сектор, в частности гостиничный бизнес, стал своего рода «лидером» по степени негативного воздействия пандемии коронавируса. При этом прямой ущерб гостиничным объектам из-за отсутствия постояльцев можно отследить по данным официальной статистики, информирующей о серьезном падении спроса на услуги этих объектов.

Согласно отчету государственного комитета статистики, за январь-сентябрь этого года число ночевок в гостиницах Азербайджана составило 806 тыс. человек-ночь. Это на 70% меньше, чем за сопоставимый период минувшего года, когда мир еще не знал о приближающейся опасности над человечеством и мировой экономикой пандемии коронавируса COVID-19.

Специалисты отрасли утверждают, что из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 и отсутствия иностранных туристов многие объекты гостиничной инфраструктуры могут прекратить работу, а хуже всего придется субъектам малого гостиничного бизнеса, не имеющим финансового «жирка». Ведь эта сфера напрямую зависит от притока иностранных гостей и от проведения международных мероприятий. Эксперты говорят, что ситуация складывается критическая. На это указывает спад статистики ночевок, совершенных иностранными гражданами.

Число проведенных в гостиницах ночевок иностранцами за этот период составило 370,5 тыс. человек-ночь, что на 78,8% меньше, чем за три квартала прошлого года, информирует статистика. Кстати, удельный вес столичных гостиниц в «портфеле» ночевок составил 56%, причем на долю иностранцев приходится 76,6% ночевок в гостиницах главного города страны.

Анализируя статистику заполняемости отелей, не стоит забывать о размещении в них с марта на карантин граждан страны, прибывших из-за границы, командированных сотрудников различных ведомств, причастных к борьбе с коронавирусом. Иными словами, упомянутая статистика включает также граждан, размещенных на карантин. Известно также, что содержание в гостиницах взятых на карантин граждан оплачивается из государственного бюджета, однако данных о расходах в этом направлении не приводится.

В Госкомстате отмечают, что спад по всем показателям вызван пандемией коронавируса, оказавшей значительное негативное влияние на туристическую индустрию по всему миру. Такой расклад привел к рекордному снижению на 71,6% доходов местного гостиничного бизнеса — до 94,9 млн. манатов. В структуре доходов на продажу номеров приходится 58,9%, общественное питание – 29,6%, лечение и оздоровительные услуги – 2,9%.

О том, что пандемия COVID-19 привела к значительному падению оборотов отельеров, говорит уровень использования единовременной вместимости гостиниц до 7% и 10% по Баку. Для сравнения, за девять месяцев минувшего года упомянутый показатель был на уровне 23,6%.

Учитывая текущее состояние этой сферы, с марта этого года обсуждались механизмы поддержки отрасли. Что же касается различных предложений со стороны общественных организаций, туристических фирм и т.д., они рассматривались соответствующими структурами. Кроме того, на уровне высшего политического руководства страны было заявлено, что сектору туризма будет оказана поддержка, но это пока предмет текущих обсуждений.