Цены на рынке недвижимости все это время шли в рост, и, как видно, достигли своего психологического максимума. По некоторым данным, количество предлагаемых квартир в столице значительно превзошло спрос, а ситуация в самом оживленном сегменте новостроек даже близка к стагнации.

Рынок многоквартирного жилого фонда главного города страны переживает застой, пишут иные СМИ со ссылкой на источники в этой сфере. Количество желающих приобрести квадратные метры в Баку вот уже несколько месяцев сильно уступает массе предлагаемой недвижимости. Предложение превзошло спрос, сделки по купле-продаже недвижимости сократились, а продавцы не могут найти покупателей. Такая ситуация обусловлена запредельно высокой стоимостью столичных квартир, уверены в экспертных кругах.

Немало говорилось, что текущие цены в новостройках и вторичном жилищном фонде практически не по карману рядовым гражданам, нуждающимся в жилье. При средней зарплате в 940 манатов и 1200 манатов по столице, стоимость однокомнатной квартиры в старом жилищном фонде в Наримановском, Ясамальском и Насиминском районах Баку подросла до 100 тыс манатов, двухкомнатные апартаменты подорожали до 130 тыс., а трехкомнатные стоят 140 – 170 тыс. манатов. При этом больше всего подорожало жилье в новостройках, говорит в беседе с # исполнительный директор Ассоциации риелторов Эльнур Азадов. В среднем трехкомнатные квартиры в популярных локациях Баку стоят порядка 250-300 тыс. манатов. А элитное жилье в центре столицы — более 4 тыс. манатов за квадратный метр.

При таком раскладе цен и зарплат покупка квартиры не укладывается в бюджет массы семей. Охватить системой льготного ипотечного кредитования всех испытывающих трудности с жильем тоже проблематично. По некоторым данным, условия льготных долгосрочных кредитов на покупку жилья уже не укладываются в цели поддержки малообеспеченных семей. Оформить такой кредит при нынешних ценах и условиях финансовых организаций могут лишь граждане с доходом выше среднего. При этом спрос на столичные квартиры диктуют инвесторы – граждане, вкладывающие в недвижимость свои свободные средства с целью дальнейшего заработка. Иными словами, дорожающие квартиры используются как весьма доходный инвестиционный инструмент на фоне превысившей средние ставки по банковским вкладам инфляции.

Известно, что темпы прироста цен, хоть убавили обороты, по итогам минувшего года инфляция составила 8,8 процентов, а средние ставки коммерческих банков держатся в пределах 6 – 7 процентов. Судя по официальным данным, вкладчики предпочитают краткосрочные вложения сроком до года и на сумму не больше 30 тыс. манатов. Эксперты финансового рынка объясняют это ситуацией неопределенности – граждане опасаются вкладывать более крупные суммы на продолжительное время. Другое дело недвижимость. Инвесторы считают ее менее рискованным и более доходным вариантом для сбережений. При наличии хорошей ценовой динамики спрос на недвижимость за последние годы существенно увеличился, а это, как известно, важнейший стимул для ценового восхождения. Однако растущие цены не только привлекают капиталы в эту сферу, но могут и отпугнуть потенциальных покупателей.

Текущие ценовые пики не только побили психологический уровень, но и снижают ликвидность столичных квартир для потенциальных покупателей. Они опасаются, что не смогут вернуть потраченные средства и заработать на аренде или последующей продаже очень дорого купленных квадратных метров. Неопределенность, связанная с возможностью продать или купить объект по цене не ниже, чем было потрачено, тормозит продажи. При оценке ликвидности недвижимости подразумеваются ее индивидуальные характеристики, которые позволят её продать в минимальные сроки по максимальной цене. А если ставка делается на привлекательность квартиры как потенциального товара, то слишком высокая цена способна отпугнуть покупателей.

По мнению эксперта этого рынка Эльнура Фарзалиева, чрезмерное подорожание и уменьшение продаж может привести к падению цен. «Сейчас на рынке остро ощущается дефицит спроса, — говорит он. – И если так продолжится, стоимость квадрата жилья в Баку может пойти на снижение».