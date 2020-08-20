Пандемия обнулила туристические достижения стран: сможет ли Азербайджан этим воспользоваться?

Туристическая сфера уже много месяцев находится в состоянии застоя. Как будут развиваться события дальше, сейчас сказать невозможно, можно только делать прогнозы.

Так, согласно последнему отчету Европейской туристической комиссии, мировой индустрии туризма нужно минимум два года на восстановление от сильнейшего кризиса, вызванного борьбой с распространением нового коронавируса. Ожидается, что в этом году число путешественников в Европу уменьшится минимум на 54% по сравнению с прошлым годом.

Также в отчете говорится о том, что туристический сектор в Европе может потерять от 14,2 до 29,5 миллионов рабочих мест в нынешнем году.

Председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана Руфат Гаджиев прокомментировал # ситуацию, которая сложилась в отечественном туристическом бизнесе. По его мнению, азербайджанская туристическая сфера так же, как и мировая, придет в себя примерно через два года. Тогда при благоприятных условиях нам удастся вернуться к уровню 2019 года.

Он отметил, что в прошлые годы предприниматели в сфере туризма могли сформировать подушку безопасности, сейчас это сделать вряд ли получится, но с увеличением туристического потока удастся, по крайней мере, удержаться на плаву.

«У нас есть партнеры по СНГ, от которых чуть ли не ежедневно поступают запросы по поводу возможности приезда туристов в Азербайджан. Сейчас ситуация в нашей стране более благоприятная, количество заразившихся заметно снизилось, но есть страны, в которых эпидемиологическая обстановка по-прежнему остается сложной. Если будет эффективная вакцина, то это скажется на восстановлении туризма положительным образом», – отметил он.

По его мнению, въездной туризм будет полностью восстановлен, скорее всего, в марте.

Отметим, что сейчас передвигаться по миру стало и гораздо сложнее и намного дороже, чем раньше. Теперь в стоимость поездки за границу приходится закладывать тестирование на COVID-19.

По словам Гаджиева, в одной из европейских стран для развития туризма было решено, что долю стоимости тестов для туристов на COVID-19 оплатит государство, часть – отель, а часть сам турист. Некоторые предлагают тестировать не всех членов семьи, отправляющихся в путешествия, а только одного. Стоит рассмотреть разные варианты и оценить их целесообразность, отмечает эксперт.

«Агентство по туризму и мы работаем над тем, как привлечь иностранных туристов после открытия границ. Для этого изучается международный опыт. По сути, пандемия обнулила все туристические преимущества отдельных стран и сейчас выиграют активные страны, с новым маркетинговым подходом», – уверен он.

Что касается потери рабочих мест в турсекторе, то они, как говорит Гаджиев, есть, но благодаря поддержке государства цифра невысока. Предприняты меры, чтобы избежать массовых сокращений.

Экономист НатигДжафарли отметил, что если брать тенденцию последних лет, то в сфере туризма Азербайджана наблюдался устойчивый рост. Его удалось добиться благодаря правильным административным решениям, в частности благодаря отмене виз для граждан Турции, облегчению получения виз гражданами других стран.

«Что будет с туризмом, во многом зависит от того, будут ли следующие волны пандемии. В целом, мы в туризме будем идти параллельно мировым трендам. Но, – подчеркнул он, – у многих стран есть преимущество перед Азербайджаном – дешевые авиабилеты. Билеты в нашу страну слишком дорогие, и это отпугивает немалую часть туристов. Чтобы восстановить сферу туризма, нужно применять комплексный подход».

Говоря о рабочих местах в туристическом сегменте, экономист подчеркнул, что теневая экономика в стране распространена, и неофициально в туристической сфере работает в несколько раз больше человек, чем официально.

«Туризм имеет мультипликативный эффект, то есть он сказывается и на ряде других отраслей, тем или иным образом связанным с туризмом. Сейчас в общей сложности в сферах, имеющих отношение к туризму, работают порядка 150 тысяч человек, и если данный сегмент не начнет быстро восстанавливаться в ближайшие несколько месяцев, то где-то половина из них может лишиться работы», – считает он.

По словам Джафарли, наши основные конкуренты по туризму – это соседние Турция и Грузия, и рассчитываем мы с ними на одних и тех же туристов, преимущественно из России, Украины.

Если брать Грузию, то эта страна, как говорит эксперт, умеет себя преподнести. Так, грузины активно используют для пропаганды туризма в своей стране древнегреческий миф о золотом руне. Территорию, где оно могло храниться, ежегодно посещают 300-400 тысяч туристов. У нас такой поход не используется, мы делаем, преимущественно ставку на вкусную кухню и природу, но этого недостаточно. Красивые истории всегда привлекают туристов. А ведь и в Азербайджане, по словам Джафарли, есть истории, легенды, которые можно и нужно использовать в туристических целях.