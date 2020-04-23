Памяти Анара Мамедханова

В этом году он мог бы справить свой полувековой юбилей. Не знаю, в каком статусе, в какой должности он бы подошел к этому своему жизненному рубежу. Знаю одно — статус порядочного человека он бы не утратил. Таким он и ушел в лучший из миров, не дожив до 41-го своего дня рождения. Да, я сейчас пишу про Анара Мамедханова — капитана команды КВН «Парни из Баку», самого молодого в нашей новейшей истории депутате Милли Меджлиса, замечательного мужа, чудесного отца троих детей, незаменимого друга. Он ушел, как пел в своей песне Игорь Тальков, не допев куплета. Ушел, полный невероятных планов и идей.

Трагическую новость о том, что мы потеряли Анара, мне сообщил Балаш Касумов. Он и сам, кажется, не до конца поверил в сообщения СМИ. И я не поверил! А как можно было поверить в то, что сам символ жизнелюбия, жизнерадостности ушел от нас?! Потому и позвонил Анару, с какой-то детской и наивной надеждой, что сейчас услышу привычное: «Дядя Акпер, здравствуй». А в ответ — гудки, гудки, гудки. А потом, шквал звонков от коллег и знакомых. Они режут слух и сердце кошмарной новостью и ты понимаешь, что все это оказалось правдой, что ничего уже не изменить.

Я тогда находился близ 160-ой школы. Той самой, в которой он учился. Его портрет висел на двух этажах. На втором, где на стене были увековечены отличники и гордость школы, и на третьем — там были портреты тех, кто прославился в качестве хулигана и драчуна. Анар был, конечно, разносторонне талантлив! Говорю это как бывший ученик той же самой школы. Мамедханов, кстати, в своих блестящих «Байках от Некто», не раз вспоминал школьные годы, чудесные. Чего стоит хотя бы его байка о том, как во время уроков ему поручили купить венок на похороны отца учительницы литературы Зои Павловны! Тогдашняя директор школы Инна Иосифовна была очень удивлена настойчивостью, с которой Анар несколько раз звонил и спрашивал у нее, как звали отца Зои Павловны.

Или вот эта история, о том, как Мамедханов пришел в ресторан в тот самый день, когда по одному из телеканалов должны были показать его интервью. Он, естественно, захотел посмотреть, что из сказанного оставили, а что вырезали. Соответственно, попросил выделить какой-нибудь кабинет, где есть телевизор. Там же, в кабинете, оказался некий известный отечественный певец. Вместе они и смотрят интервью Анара . «А это прямой эфир?»,- вдруг, посреди теле-интервью, спрашивает певец. Мамедханов, несколько ошарашено отвечает: «Да, прямой». На что следует тирада от певца: «Красавчик ты, Анар!».

Такой вот юмор, очень тонкий, очень спасительный в наши сложные времена. Но помимо невероятного чувства юмора, у Анара был свой кодекс чести. Он ему следовал. Всегда, везде. К примеру, обладая невероятной известностью и популярностью, он умудрялся оставаться очень простым и доступным. Могу привести кучу примеров того, как он помогал людям разного уровня достатка, статуса, порой ему совершенно неизвестным. Это то, чему могут поучиться у Мамедханова очень многие из претендующих на звание нашей элиты. Кроме того, Анар был невероятно душевно щедр. Позвонить глубокой ночью, чтобы обсудить чью-то блестящую статью или поблагодарить тебя за твой труд — обычное для него дело. Или рвануть к Александру Абдулову в Израиль, где известный актер лечился. Дружба — понятие круглосуточное. Это было его кредо, в этом был весь Анар!

А еще, он умел создавать успешные проекты. «Парни из Баку» выиграли в КВН все, что только можно. Портал day.az в короткое время стал самым читаемым интернет-СМИ на всем Южном Кавказе. Секрет успеха? Мамедханов был человеком невероятной внутренней свободы и ее, свободу, в словах и мыслях, в творчестве он предоставлял всем членам своей команды, вне зависимости от того, как она называлась. Ныне мне даже сложно найти еще кого-то, с таким же невероятным чувством внутренней свободы. Увы, бал правят конъюнктурщики, которые, как правило, являются злобствующими посредственностями.

Они всегда завидовали ему. Его таланту жить, быть окруженным обожанием и уважением. Но, кто о них вспомнит? Никто. А вот память об Анаре Мамедханове будет жить всегда. В сердцах, в воспоминаниях каждого из тех, кому посчастливилось ощутить на себе лучи солнца этого невероятно теплого человека. Хотя, конечно, было бы лучше, чтобы память о нем все же была хоть как-то увековечена. Писал об этом в год ухода этой незаурядной личности. Пишу и сейчас, в год, когда он мог бы отметить свое 50-летие. Уверен, что одна из улиц Баку должна носить имя Анара Мамедханова. Это будет самое меньшее из того, что он заслужил.